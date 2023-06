"Conobbi suo padre Lilian tramite un amico in comune. Mi disse subito che voleva iscrivere suo figlio Marcus da noi affinché imparasse e migliorasse. Marcus si adattò molto rapidamente, e oltre all’aspetto tecnico era uno che portava al gruppo il sorriso e il buon umore. Era sempre gentile con tutti, e con gli altri spesso rideva e scherzava.

E nei momenti difficili non ha mai perso la testa". Il racconto è di Gilles Bibé, responsabile e coordinatore dell'ACBB Football, scuola calcio di Boulogne-Billancourt in cui mosse i primi passi Marcus Thuram, nuovo acquisto dell'Inter soffiato al Milan: "Devo dire che è stato un bel derby di mercato tra due realtà molto rivali. A ogni modo l'Inter è una squadra in grande ripresa, penso che Marcus abbia scelto il club italiano più adatto a lui. Continuerà a progredire e diventerà un grande giocatore, è quello che credo e che gli auguro", le sue parole a Sportitalia.