È Juan Cuadrado il nome più caldo del momento in casa Inter, nome spuntato ieri sera a sorpresa che ha inevitabilmente spaccato la piazza nerazzurra. A parlare del contributo che l'ormai ex juventino potrà dare all'Inter è l’ex commissario tecnico della nazionale colombiana, Arturo Reyes: "Juan ancora oggi a 35 anni è importante per la Nazionale esattamente come lo era quando la allenavo io. Questo perché per i giocatori come lui l'età conta relativamente ed in particolare Juan si è mantenuto bene grazie alla sua voglia di essere determinante" ha detto a Sportitalia. "È un giocatore versatile che ricopre vari ruoli con grande esperienza, come ha dimostrato negli ultimi anni con la Juventus. Ritengo che stia mantenendo un livello alto tanto da essere considerato per la Nazionale e che potrà essere determinante in qualsiasi grande squadra europea, Inter compresa. Quel che è certo - continua l'allenatore - è che a lui non manca non soltanto la tecnica e la capacità di essere determinante, ma al contempo la personalità e l'esperienza. A me aiutava soprattutto per il suo comportamento, così come potrà aiutare l'Inter nell'essere un esempio per aiutare i giovani a crescere: è aperto al dialogo con i suoi allenatori e lavora quotidianamente per aiutare il gruppo a raggiungere gli obiettivi. Insomma, ragiona sul 'noi' e non sull''io', è un grande professionista e sono certo che si farà valere ancora".

Per quanto riguarda il rapporto con la nuova tifoseria, infine, nessun problema per l'ex ct:

"Le prestazioni di un top player come lui, faranno sì che i tifosi lo rispetteranno e lo ameranno".