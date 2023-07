Il futuro di Alvaro Morata sarà ancora all'Atletico Madrid oppure in un club tra Roma, Inter, Juventus o Arabia Saudita? "È difficile poterlo sapere, ma è vero il fatto di essere già stato alla Juve e di conoscere già bene quell'ambiente, lo aiuterebbe a tirare fuori il meglio di sé nel caso in cui dovesse tornare a Torino - sostiene ai microfoni di Sportitalia Alejandro Menendez, ex allenatore dell'attaccante tra il 2009 e il 2011, ai tempi delle giovanili del Real Madrid Castilla -. Per quanto riguarda la Roma, Mourinho lo ha sempre stimato e lo seguiva con attenzione sin dai tempi delle giovanili del Real.

Sono sicuro che sarebbe in grado di farlo rendere molto bene e a fargli raggiungere i suoi obiettivi".