Kristjan Asllani sarà un titolare dell'Inter del futuro. Ne è sicuro Antonio Buscè, ex allenatore dell'albanese nella Primavera dell'Empoli: "Ho avuto la fortuna e devo dire grazie a tutti questi ragazzi. Ho sentito Asllani in questi giorni, a volte mi ringraziano, ma devo farlo io... - esordisce ai microfoni di TMW -. Asllani è uno di quei talenti che se non ci fossi stato io ad allenare la Primavera sarebbe andato via perché il suo procuratore, un mio ex compagno di squadra, mi disse: 'Se non lo riprendi te, mi sa che il papà lo porta via da Empoli'. Non mi prendo i meriti perché non mi piace, ma se ci rifletto ne ho tanti. Quando sono stati con me hanno trovato dei vantaggi importantissimi a livello tecnico, caratteriale, di testa...".

E lui è stato uno di quelli?

"Sì, l'ho avuto per quasi 4 anni e abbiamo vinto lo Scudetto in Primavera. Quando ti chiama l'Inter bisogna andare e poi inizi il percorso. Mi aspettavo giocasse un po' di più, ma quando viene chiamato in causa dà il suo contributo, a Firenze è stato tra i migliori in campo. Lo stanno gestendo abbastanza bene per non dire bene perché gioca poco, ma si parla dell'Inter e davanti ha Calhanoglu, che sta facendo un campionato mostruoso. Deve aspettare il proprio turno, è un 2002, ha tutta la carriera davanti, spero e credo sia il centrocampista titolare dell'Inter tra uno o due anni. Vogliono vincere tutto, la piazza ha fame di risultati, c'è tanta pressione e a volte questo ti porta a ragionare in maniera un po' diversa. Magari stanno cercando di tutelarlo".