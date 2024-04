L'Inter di Simone Inzaghi cattura l'occhio anche oltre i confini d'Italia. La BBC, la storica tv di stato del Regno Unito, dedica all'allenatore nerazzurro un ampio reportage nella sua versione online, sottolineando come nel giro di pochi mesi il tecnico riusciva a ribaltare un destino che a un certo punto sembrava segnato: "Il suo stile di calcio ha catturato l'immaginazione, anche se le critiche nei suoi confronti sono state esagerate e prevedibili da parte della sempre esigente stampa italiana. Non che Inzaghi sia sempre stato perfetto: la sconfitta ai rigori contro l'Atletico Madrid in Champions League ha portato un ulteriore rimprovero. Presentare così tanti giocatori difensivi nella speranza di assicurarsi una vittoria complessiva di misura era rischioso. Si è conclusa con il gol dell'Atletico che ha portato la partita ai supplementari. È andato nel panico? Forse, ma è difficile rimproverare a un allenatore di puntare su una difesa che ha subito solo 13 gol in campionato per non portare a termine l'opera. Ancora più importante, la sua squadra ha sprecato due grandi occasioni verso la fine".

Si sottolinea anche la bravura di Inzaghi nell'assorbire e imparare dalle critiche, "usandole per crescere e svilupparsi. Ogni anno si può vedere la progressione delle sue squadre, la crescità della mentalità e la raffinatezza delle tattiche. I giocatori dell'Inter sono molto bravi ma li consideriamo eccezionali anche grazie a Inzaghi. Il club continua a perdere ogni anno alcuni dei suoi migliori giocatori per sopravvivere finanziariamente, ma i risultati continuano ad arrivare, mentre lo stile di gioco si evolve e migliora. Andre Onana, Milan Skriniar, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic se ne sono andati l'estate scorsa, ma la squadra ha avuto un aspetto migliore, stabilendo un record segnando in ciascuna delle 30 partite di campionato di questa stagione. I giocatori restano stupiti dalla sua umiltà. Non possiede l'ambizione contagiosa di Antonio Conte, il carisma di Carlo Ancelotti o il coraggio tattico di Roberto De Zerbi. Inzaghi è speciale perché è semplice, ama semplicemente allenare e realizzare un sogno d'infanzia. Inzaghi è felice all'Inter, che lo ha supportato nella realizzazione della sua visione sportiva. Ciò non significa che un giorno non sarà tentato da un trasferimento, soprattutto se l'Inter continuerà a combattere con problemi finanziari. Se un altro club all'estero gli offrirà o meno gli strumenti per ricreare la magia che ha all'Inter è una questione su cui deve riflettere. Non insegue né il riconoscimento né le luci della ribalta. Lui è davvero 'il Normal One'. Può però essere speciale per una squadra inglese?", la chiosa.