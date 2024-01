Ospite di BFMTV, Hugues Vigier, avvocato di Karim Benzema, ha parlato della situazione dell'attaccante francese che sta attraversando un periodo molto delicato all'Al-Ittihad, tanto da far nascere alcune speculazioni sul suo futuro che lo vorrebbero lontano dall'Arabia Saudita per fare ritorno in Europa: "Quando sei a questo livello e i tuoi risultati sono un po' meno buoni in un dato momento, si è portati subito a dire che questa è la fine della tua carriera - le sue parole -. Lione? Devo dire che mi farebbe molto piacere vederlo tornare a giocare all'OL, mi piacerebbe ma per il momento non me lo ha annunciato".

Ieri, addirittura, l'ex portiere Sebastien Frey ha svelato che c'è la possibilità di un clamoroso arrivo dell'ex Real Madrid all'Inter, in caso di addio di Alexis Sanchez a gennaio (leggi qui).