Dopo le audizioni odierne di Juan Jesus e Francesco Acerbi davanti alla Procura Federale, è attesa per l'inizio della prossima settimana la decisione definitiva sul presunto caso di razzismo durante Inter-Napoli. Quale sarà l'esito è difficile pronosticarlo, ma è possibile, secondo l'avvocato Mattia Grassani, ipotizzare due possibili scenari: “La federazione ha dimostrato la massima tempestività, siamo ormai alla resa dei conti di questo procedimento che è stato delegato dal Giudice sportivo alla procura federale - le parole a Radio Radio dell'esperto di diritto sportivo -. E' ipotizzabile che i primi giorni della prossima settimana il giudice Mastrandrea possa prendere la sua decisione. Una vicenda controversa, complicata in cui ci sono dei punti fermi. Se ci sarà accertamento di responsabilità ci sarà un minimo di 10 giornate e una pena pecuniaria. Se, invece, non c’è un accertamento di responsabilità Acerbi viene prosciolto. Punti intermedi anche a livello di possibili patteggiamenti non ci possono essere perché davanti al giudice sportivo non si patteggia e quindi il giudice sportivo dovrà decidere sulla base delle risultate che la procura gli sottoporrà se è fondata la denuncia di Juan Jesus, oppure se in quello che Juan Jesus ha dichiarato non ci sono comportamenti discriminatori".

A proposito delle prove che verranno utilizzate per arrivare alla decisione finale, Grassani ha aggiunto: "Diciamo che questo è quello che sembra stia approfondendo la Procura federale, quindi audizioni dei diretti interessati, accusato e accusatore, audizione dell’arbitro, ricostruzione della dinamica immediatamente successiva all’episodio e la dinamica immediatamente successiva all’episodio riporta un labiale. E' quello di Juan Jesús che denuncia comunque all’arbitro La Penna un comportamento che, a suo avviso, integra violazione del divieto di tenere comportamenti discriminatori e a questo punto non sappiamo per esempio se il giudice Mastrandrea attraverso la Procura federale ha chiesto che venissero sentiti anche altri calciatori o dell’una o dell’altra società che magari potrebbero contribuire a chiarire e a dare maggiore definizione a questa vicenda”.