Aria di rivoluzione in casa Avellino: Enzo De Vito lascerà l'incarico di direttore sportivo a fine stagione, ma non è escluso che anticipi la decisione a fine campionato, per facilitare l'ingresso e il lavoro del suo successore. Ruolo per il quale, secondo il quotidiano Il Mattino, entra in lizza un nuovo nome: quello di Massimo Tarantino, attuale direttore sportivo del Siena e monitorato anche dall'Inter per raccogliere l'eredità di Roberto Samaden come responsabile del settore giovanile. Tarantino potrebbe fare da braccio destro di Ernesto Salvini, col quale ha lavorato a Bologna, nel caso in cui quest'ultimo venga nominato direttore generale.