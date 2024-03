L'Atletico Madrid ha almeno due motivi per pensare con ottimismo di poter ribaltare il pronostico nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che lo vede partire sotto di un gol contro l'Inter. A dirlo è Jorge Valdano, campione del mondo con l’Argentina di Maradona a Messico '86: "Sono due le belle notizie per i colchoneros: giocano in casa, dove fanno vedere la loro personalità più bella, e riavranno Griezmann che non è un giocatore come tutti gli altri - ha detto a Movistar -. Non so come starà fisicamente il francese, né ho bisogno di saperlo perché le 'superstar' non hanno bisogno di un carico di allenamento come i giocatori normali, sono capaci di fare la differenza grazie al talento superiore di cui dispongono. È anche capace di gestirsi durante il gioco. Inoltre è un pezzo fondamentale dello scacchiere: se parliamo di fiducia, è il classico giocatore che dà fiducia ai compagni solo con la sua presenza".