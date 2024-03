L'Associazione Club Genoani esprime la propria soddisfazione per la prova della squadra di Alberto Gilardino contro l'Inter di lunedì sera attraverso un comunicato. Con molta enfasi, i sodalizi rossoblu ritengono che a San Siro "il Genoa ha fatto, ancora una volta, la storia e questa resterà una data indimenticabile per il Popolo Genoano e per il mondo del calcio italiano più in generale. In campo, la squadra al completo, guidata alla perfezione dal mister Alberto Gilardino con le sue eccezionali capacità tecniche, tattiche, psicologiche, con l'apporto di tutto lo staff, ha onorato la maglia rossoblù con una prestazione straordinaria per abnegazione, forza, tecnica, carattere, contro la squadra che sta sbancando il campionato. Tutto ciò è stato possibile grazie all'organizzazione manageriale, alla decisiva svolta data alla società dalla proprietà".

Viene reso merito anche ai 4mila tifosi genoani presenti a San Siro, che hanno incitato in maniera encomiabile la loro squadra: "Sugli spalti, tutti i Genoani presenti, che hanno esaurito il settore ospiti, hanno dato un'incredibile prova di cosa significa la genoanità, sovrastando in maniera chiara ed indiscutibile gli altri 70.000 spettatori. Per questo l'A.C.G. - Associazione Club Genoani intende applaudire e ringraziare, in un'unità d'intenti senza precedenti negli ultimi decenni, tutte le componenti del Genoa, il Presidente Alberto Zangrillo e l'AD. Andrés Blazquez, con i dirigenti che li supportano al meglio, i Genoa Club e tutti i Gruppi della Nord. Il futuro è del Genoa e dei Genoani!”.