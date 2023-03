A tre mesi dal trionfo in Coppa del Mondo, nella finalissima vinta in Qatar ai rigori contro la Francia, l'Argentina di Lionel Scaloni torna in campo per affrontare due amichevoli in sei giorni: l'Albiceleste sfiderà prima Panama al Monumental, poi Curaçao al Madre de Ciudades di Santiago del Estero, rispettivamente il 23 e 28 marzo.