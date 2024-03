Carica della Curva Nord in vista della trasferta di mercoledì in programma a Madrid. Il gruppo organizzato del tifo interista si è così espresso sulle stories di Instagram: "Tassativo: per Madrid tutti i tifosi nerazzurri devono indossare o portarsi dietro e indossarla nel settore ospiti una maglietta nerazzurra della squadra. Coloriaimo il settore e la città. Avanti popolo nerazzurro".