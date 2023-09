Massimo Marianella ha inquadrato le caratteristiche di Thuram ai microfoni di Sky: "È un attaccante di fatica, un attaccante di movimento: non è il bomber per definizione, ma per la dinamica dell’Inter è assolutamente perfetto. Quando, all’inizio del calciomercato, sembrava vicinissimo al Milan per me non era la sua migliore dimensione tattica: all’Inter ha gli attaccanti perfetti, con Lautaro Martinez al quale lascia spazi andandoseli a cercare larghi. Al Milan, per lui che si allarga molto a sinistra, c’è Rafael Leao mentre è perfetto per la dinamica dell’Inter".