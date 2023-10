Massimo Marianella ha analizzato su Sky Sport l'andamento dei nerazzurri, partendo da un riflessione a tutto tondo su Inzaghi: "Simone l’anno scorso ha fatto una grande stagione. Ha fatto bene da allenatore dell’Inter, è arrivato in finale di Champions League. Avrebbe sovvertito un pronostico incredibile con il Manchester City. L’Inter ha un roster importante, è la squadra più forte che c’è in Italia. Non mi preoccuperei più di tanto, non sta succedendo niente", ha concluso.