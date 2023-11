L'Inter viaggia e, con il successo di Bergamo, si prepara a sfidare il Salisburgo con grande entusiasmo. Il momento dei nerazzurri l'ha analizzato Paolo Condò a Sky Sport: "Queste vittorie sono segnali che qualcosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione. Ci era venuto qualche dubbio nelle gare contro il Sassuolo e il Bologna, entrambi in casa, che potesse ricadere in alcuni vizi del passato, come il rallentare in corrispondenza delle Coppe ma questa Inter è un'altra squadra".