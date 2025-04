Franco Causio, interpellato dai colleghi di Radio Goal, in onda su 'Kiss Kiss Napoli', ha espresso le proprie convinzioni sulla lotta Scudetto. Di seguito le sue parole riprese da TuttoNapoli: "L’Inter è un passo avanti rispetto agli altri, come squadre e come gioco. Però è giusto che il Napoli creda fino alla fine allo scudetto soprattutto perchè l’Inter ha le coppe e poi Conte, sono certo, è uno che non molla la preda".