Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha parlato della nuova Champions League, spiegando il format e gli obiettivi della UEFA: "L'obiettivo del nuovo format è per avere circa 5 miliardi di entroiti rispetto ai 3.5 di adesso per garantire più soldi alle 36 partecipanti, ma è un sistema da comprendere ancora. Un girone unico con otto match di sola andata, che dovevano essere 10, in base al ranking con una classifica in cui le prime otto agli ottavi di finale e le altre si affronteranno una specie di playoff. L'idea di avere tanti match in più può essere una soluzione per aumentare i ricavi, credo che sia la via di mezzo con l'attuale formula e la Superlega, ma in questa l'obiettivo era aumentare le partite solo tra i grandi club.

Le sfide che possono richiamare il pubblico internazionale sono poche e vedremo se l'obiettivo sarà raggiunto quando saranno dichiarati i criteri di ripartizione dei ricavi. Per me la formula non so quanto sia comprensibile dai tifosi nella sua illogicità. La cosa buona è che per l'Italia i criteri potrebbero portare una quinta squadra ed è un vantaggio per l'intero sistema perché i soldi che girano per i club della serie A aumentano".