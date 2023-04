Il radiocronista RAI Francesco Repice pone l'accento dal proprio canale YouTube sulle difficoltà incontrate dalle tre squadre impegnate in Champions League nell'ultimo turno di campionato: "Succede che si perde inevitabilmente qualcosa per strada. E' accaduto al Napoli, all'Inter e al Milan; le Coppe ti levano tanto non solo come energie fisiche ma ti svuotano mentalmente. Sono d'accordo con Maurizio Sarri che ha spiegato come non si possano fare rose di 40 giocatori perché non economicamente sostenibile.