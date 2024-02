Non sarà il Napoli la prossima squadra allenata da Thiago Motta, in caso di addio al Bologna. Lo ha svelato Dario Canovi, agente dell'allenatore italo-brasiliano, parlando con Radio Kiss Kiss Napoli: "Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli - ha assicurato il procuratore -. L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro".