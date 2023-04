Nei giorni scorsi si è sparsa la voce di una tappa dell'agente di Oliver Schmidhauser a Milano per trovare un'intesa con l'Inter. Una notizia smontata dallo stesso procuratore, intercettato dalla pagina Instagram 'Le due squadre di Milano': "No, è una fake news, non c’è stato alcun contatto tra noi - si legge -. Ovviamente chiameremo l’Inter per capire un po’ la situazione, ma finora zero contatti".