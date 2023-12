Claudio Curti, agente del difensore del Villarreal Juan Foyth, ai microfoni di Sportitalia.com ha aperto ad un eventuale trasferimento in Italia, facendo capire come il Submarino Amarillo potrebbe anche ascoltare proposte inferiori alla clausola presente nel contratto del giocatore: "Juan oggi è uno dei difensori più affidabili che ci siano in Europa. Ed è moderno per molti aspetti. E' un giocatore adatto a giocare in squadre come la Juventus o anche l'Inter. Per la sua mentalità e per la qualità che ha. Potrebbe tranquillamente giocare in Serie A e far vedere le sue qualità anche da voi".

Data la sua importanza per il Villarreal, non è possibile comunque che parta a gennaio?

"Impossibile no, anche se sappiamo che lui è molto importante per il Villarreal e che il mercato a gennaio è abbastanza mirato per le squadre solitamente. Vedo più probabile che qualche tentativo venga fatto per lui nel mercato estivo".

Il suo prezzo?

"C'è sempre la clausola rescissoria, ma comunque con Villarreal se ne può parlare...".