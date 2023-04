Danilho Raimundo Doekhi, 24enne difensore di origini surinamesi in forze all'Union Berlino, è nel mirino di Napoli e Inter. La conferma arriva anche dal suo agente, che ha parlato ai microfoni di SempreInter.com: "Danilho ha ancora due anni di contratto, non posso rivelare altri dettagli del suo accordo. Ma è vero che Inter e Napoli, come altri top club d'Europa, lo stanno seguendo. Non è di certo una sorpresa perché non ci sono altri difensori centrali in Europa che segnano questo numero di gol in combinazione con il suo pedigree difensivo".

Ma, poi, ci tiene a precisare: “Al momento non ci sono trattative in corso. Danilho è concentrato sulla sua stagione con l'Union Berlino e sulla qualificazione per la prossima Champions League".