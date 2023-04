Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, intervistato su NicoloSchira.com, ha parlato del portiere ex canterano nerazzurro.

Si aspettava un Di Gre a questi livelli al primo anno di Serie A? Nelle ultime settimane per il suo assistito sono arrivati i complimenti di grandi portieri come Peruzzi, Frey e Pagliuca…

“I compimenti di campioni del genere è innegabile che ci facciano molto piacere, non lo nascondo. Anzi ringrazio loro pubblicamente per gli attestati di stima rivolti a Di Gregorio. Sinceramente però non avevo dubbi. In questi anni sono sempre rimasto convinto del talento di Di Gre. Seguo Michele da oltre 10 anni ed ero sicuro che sarebbe arrivato in Serie A. Abbiamo fatto un percorso duro ma giusto in questi anni, scalando tutte le categorie dalla Serie C alla A. E il bello deve ancora venire…”.

Può ambire alla Nazionale?

“Se continua così, non vedo perché Mancini non dovrebbe chiamarlo. Ci sono tanti portieri italiani bravi in questo momento, ma Di Gregorio è assolutamente uno di loro perciò mi aspetto che possa raggiungere il traguardo della maglia azzurra in futuro”.