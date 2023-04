Raggiunto dai microfoni di Firenzeviola.it alla vigilia di Monza-Fiorentina, Carlo Alberto Belloni, l’agente di Michele Di Gregorio, ha parlato dello stato di forma del portiere dei brianzoli: "L'ultima con l'Inter è stata una partita ricca di emozioni anche per il trascorso di Di Gregorio con i colori nerazzurri. Giocare a San Siro è impattante per tutti, per lui in particolare.

I suoi interventi sono stati decisivi per mantenere la porta inviolata, poi è arrivato l’1-0. Michele ha fatto una prestazione di livello che porta avanti un lavoro fatto da diversi anni, in cui si è portato gradualmente un portiere a giocare la Serie A con ancora ampi margini di miglioramento".