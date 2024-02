Dopo una prima parte di stagione vissuta ai margini del progetto Inter, con appena quattro minuti giocati a Salerno, Lucien Agoume ha deciso di fare le valigie per volare in Andalusia, dove si è unito al Siviglia in prestito. Una scelta che Crescenzo Cecere, l'agente del centrocampista francese classe 2002, ha spiegato così parlando in esclusiva a Tuttomercatoweb.com: "C’era anche il Marsiglia, ma ha preferito la Spagna perché in Liga può esprimersi bene secondo le sue caratteristiche. Il futuro? Ha ancora due anni di contratto e vedremo a fine stagione".

