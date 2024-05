Intercettato da Radio Sportiva, Enzo Raiola, agente di Andrea Pinamonti, interpellato sul futuro dell'attaccante del Sassuolo ha spiegato quali sono le intenzioni in merito all'Arciere di Cles: "Ieri è stato ufficializzato il nuovo direttore sportivo, Francesco Palmieri, e a breve faremo il punto della situazione. Gli estimatori non mancano, la retrocessione è stata inaspettata e purtroppo si è fatto un passo indietro. Faremo le valutazioni con la società, per lui ci sarà un altro step importante, per poi portarlo sempre più avanti e aspettare la chiamate in Nazionale".