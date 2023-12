Murat Yakin ha confermato che Yann Sommer difenderà i pali della Nazionale svizzera ai prossimi Europei in Germania. Una decisione che non piace a Philippe Degen, agente di Gregor Kobel, numero uno del Borussia Dortmund e diretto concorrente dell'estremo difensore dell'Inter. Degen che ai microfoni di Sky Sports Deutschland non nasconde il proprio disappunto: "Questa decisione in questo momento praticamente ignora il principio di prestazione. Gregor è uno dei migliori portieri al mondo e la gente gli dice che le sue prestazioni sono irrilevanti: penso che sia davvero un brutto segno".

Degen, poi, lancia precise accuse verso il preparatore dei portieri della Nati, Patrick Foletti: "Ha un rapporto estremamente stretto con Yann Sommer, più volte è sttao criticato anche da altri portieri della Nati. Ovviamente questo lascia un retrogusto molto, molto cattivo".