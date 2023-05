Vincenzo Cavaliere, agente di Marko Livaja e grande conoscitore del calcio croato, parla ai microfoni di Sportitalia.com mandando un messaggio all'Inter per Marcelo Brozovic, il cui futuro in nerazzurro appare in bilico: "Brozovic è una bandiera dell’Inter. Da non cedere". Cavaliere pronostica un ritorno in Serie A dell'attaccante ex Inter e Atalanta: "Una macchina da gol e che fa reparto da solo".