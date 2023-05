"Finale già scritta? No, per niente. Sarà una frase fatta ma in finale può succedere davvero di tutto. Parola di Zdravko Kuzmanovic, ex giocatore di Inter e Fiorentina, che intervistato da La Nazione si pronuncia sulla gara di Coppa Italia tra nerazzurri e viola: "Entrambe arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo per le due finali europee conquistate e scenderanno in campo sapendo che possono regalare ai rispettivi tifosi due trofei".

Quale arma può sfruttare la Fiorentina per invertire i pronostici contro l’Inter?

"L’entusiasmo che si è creato in città ma anche, parlando di tattica, la compattezza tra i reparti. Tutta la squadra dovrà mettersi al servizio della difesa e sacrificarsi nei momenti di difficoltà. In queste settimane sono in Italia e mi è capitato di seguire dal vivo alcune partite dei nerazzurri: l’attacco di Simone Inzaghi fa paura ed è per questo che servirà attenzione massima".