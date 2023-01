Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter, il percorso del Parma in Serie B riprenderà da Bari. Ad inquadrare il prossimo impegno dei gialloblu ci ha pensato Vitalij Kutuzov, ex attaccante intervistato da ParmaLive.com: "A differenza del Bari, il Parma ha affrontato la sfida di Coppa contro l’Inter, una buona prova per i crociati ma alcuni di loro potrebbero risentirne le fatiche. Bari e Parma vivono situazioni differenti: per questo chi saprà gestire meglio la situazione potrà essere vincitore.