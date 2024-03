Lunga lettera a The Players' Tribune di Dejan Kulusesvki che torna a parlare del suo addio alla Juventus, club che l'ex Atalanta preferì all'Inter nella bagarre per il suo cartellino con tanto di disappunto dell'allora allenatore dei nerazzurri Antonio Conte che si era detto indispettito da questa manovra di mercato fatta dalla Vecchia Signora - a suo dire - per infastidirlo.

"Cari tifosi del Tottenham..."Quando mi sono trasferito in Inghilterra non sapevo nemmeno io cosa aspettarmi da me stesso. Come calciatore, stavo vivendo un brutto momento. Alla Juve non ho quasi mai giocato titolare in sei mesi, ti senti malissimo, perché dai la tua vita per giocare una partita, ti alleni più forte che puoi, e finisci per veder giocare nel tuo ruolo calciatori che non sono nemmeno ali. Mi sono sentito in imbarazzo, addirittura inutile. Alcune persone iniziarono a dire che non ero abbastanza bravo, che ero troppo lento, e questa cosa ti colpisce, è normale, è umano. Quando inizi a credere a queste persone, è lì che il diavolo bussa alla porta. Avrei dovuto estraniarmi dai rumori di fondo, perché le uniche critiche che rispetto sono quelle di mia sorella Sandra, lei è molto dura, ma dice sempre la verità, mi vede giocare da quando sono piccolo e quando qualcosa mi preoccupa lo capisce. Quando avevo problemi alla Juventus, mi ha detto 'Deki, da quando sei così debole?'. Sapevo che dovevo andarmene".

Sul bilancio della parentesi in bianconero:

"So che la sensazione comune è che io abbia fallito alla Juve, ma ho vinto due trofei e ho giocato in entrambe le finali, decidendo una delle due con un gol e un assist contro l'Atalanta. Ma è vero che negli ultimi sei mesi ho avuto parecchie difficoltà. Quando sono arrivato a Londra non sapevo come uscire dalla spirale negativa".