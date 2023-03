Il centrocampista bosniaco del Milan Rade Krunic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Tottenham, ha risposto alle domande di chi gli ha chiesto se è corretta l'etichetta di nuovo Franck Kessie: "Non c'entro tanto con lui, mi considero me stesso. Sono Rade e posso aiutare a modo mio. Circa il ruolo posso farne di diversi e sono pronto per qualsiasi posizione", ha detto.