"L'Inter vincerà lo scudetto, secondo arriverà il mio Napoli". E' il pronostico fatto da Rudi Krol, ex difensore olandese che vestì la maglia dei partenopei dal 1980 al 1984, nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa.

"Mi sembra che i nerazzurri siano la squadra costruita meglio, in più non ho mai creduto alle troppe partite come ostacoli. Ai giocatori importa andare in campo e fare il loro lavoro", ha aggiunto.