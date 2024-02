Nel corso di un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it, l'ex campione olandese Ruud Krol dice la sua anche sull’Inter di Simone Inzaghi e sulle ambizioni della squadra nerazzurra: "L'Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte. Nel calcio però non bisogna mai dare nulla per scontato. Anche i nerazzurri potrebbero incappare in un periodo buio. La Champions porta via tante energie, soprattutto mentali, e gli impegni sono ormai imminenti. Tuttavia, sono sicuro che Inzaghi tra Europa e campionato sceglierebbe di puntare dritto allo scudetto".