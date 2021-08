Kreutzfeldt: “Eriksen, fatto il nostro lavoro: non ci siamo fatti prendere dall’emozione”

Il direttore sanitario di Uefa a EURO 2020 a Copenaghen: "Eravamo contenti e orgogliosi del buon esito"

Gli eroi di Copenaghen, ovvero il team medico e Simon Kjaer, che hanno salvato la vita a Christian Eriksen lo scorso 12 giugno sono stati premiati dalla Uefa con il President's Award. "Siamo accorsi per aiutare Christian e fare il nostro lavoro - ha dichiarato Mogens Kreutzfeldt, direttore sanitario di Uefa a EURO 2020 a Copenhagen -. Abbiamo fatto quello che dovevamo e quello che ci hanno insegnato. Ognuno conosce il suo ruolo, ognuno sapeva cosa fare. Non ci siamo fatti prendere dall'emozione. Dopo, ovviamente, stavamo come tutti. Eravamo contenti e orgogliosi del buon esito".