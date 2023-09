Il suo trasferimento all'Inter è arrivato nelle ultime ore di calciomercato e ha lasciato moltissimi tifosi dell'Ajax sconfortati. Davy Klaasen è stato l'ultimo nome della campagna acquisti nerazzurra e l'olandese è pronto a portare tutto il suo bagaglio di esperienza, qualità e leadership a servizio di Simone Inzaghi. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, anche il direttore generale del club olandese Michel Kreek ha parlato con sorpresa del suo addio, descrivendo il centrocampista come un leader nato: "A 18 gli allenatori gli davano responsabilità da veterano... All'Ajax lo chiamano mister 1-0 perché sblocca le gare importanti".

Oltre al carattere da leader esperto però anche le caratteristiche tecniche di Klaasen sono l'ideale per il suo inserimento all'Inter e nel calcio di Inzaghi secondo Kreek: "Ha grande duttilità e si butta benissimo negli spazi, credo sia il giocatore ideale per Inzaghi". In Italia dovrà conquistarsi il suo spazio in un centrocampo già affollato di grandi talenti e uomini spogliatoio, ma le premesse sono sicuramente ottime per vedere un altro elemento di grande valore all'interno della mediana nerazzurra.

