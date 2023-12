Otto gol in quattordici presenze totali con l'Hoffenheim tra Bundesliga e Coppa di Germania, Andrej Kramaric ha attirato nuovamente l'interesse di alcuni club italiani su di sé. Come confermato dal suo agente, Vincenzo Cavaliere, ai microfoni di Sportitalia.com: "Certo che è seguito, d'altronde parliamo di un giocatore che potrebbe essere titolare in qualsiasi club in Italia - le sue parole -. Inter, Milan e Bologna su di lui? Il mercato è imprevedibile, ma l’Hoffenheim vorrà tenerselo stretto.

Non vedo i rossoblu come una possibile soluzione perché i costi sono troppo alti".