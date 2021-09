Kovalenko sicuro: “Lo Shakhtar farà grandi cose nella partita con l’Inter”

L'ex degli arancioneri, oggi allo Spezia: "L'Inter rimane una squadra pericolosa, spero che lo Shakhtar esca con tre punti"

Viktor Kovalenko, centrocampista ex Shakhtar Donetsk oggi in forza allo Spezia, ha parlato ai microfoni del portale ucraino UA-Football della prossima sfida di Champions League che vedrà opposti gli arancioneri all'Inter. Non nascondendo che il suo cuore batterà per la sua ex squadra: "L'Inter ha perso un paio di protagonisti dell'ultimo campionato, ma non bisogna pensare che sarà facile senza di loro: rimane una squadra buona e pericolosa. Spero che la partita sia interessante e che vinca lo Shakhtar. Certo, ora parlo da tifoso dello Shakhtar, ma conosco personalmente tutti i ragazzi e sono sicuro che faranno grandi cose nella partita con l'Inter".