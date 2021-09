Kovacs ritrova la UCL e Inzaghi: l’ultima direzione in Bayern Monaco-Lazio

L'arbitro di Shakhtar Donetsk-Inter alla prima direzione di gara nel torneo in questa stagione. Quattro i precedenti con le italiane

L'arbitro designato per la sfida di Champions League di martedì tra Shakhtar Donetsk e Inter è il 37enne rumeno Istvan Kovacs, insegnante di educazione fisica di Carei, località di quella parte di Transilvania storicamente contesa tra ungheresi e rumeni (da qui l'origine evidentemente magiara del nome). Kovacs, internazionale dal 2010, aveva diretto l'ultimo match di Champions League lo scorso 17 marzo all'Allianz Arena, quando il Bayern Monaco superò la Lazio di Simone Inzaghi per 2-1. Sarà la prima volta per lui con l'Inter, dopo aver diretto le squadre italiane per quattro volte: due vittorie, un pari e una sconfitta il bilancio.