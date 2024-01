Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juventus, Darko Kovacevic è stato sollecitato su Buchanan, acquisto dell'Inter in arrivo domani. "L’Inter ha già messo a segno il primo colpo di gennaio? Non voglio mettermi nei panni di Cristiano Giuntoli, avrà senz’altro le sue ragioni se non farà acquisti. Ma se parliamo di campo, è innegabile che ad Allegri farebbe assai comodo un centrocampista di qualità in più per giocarsi la vittoria del campionato.

Rabiot è un interno di assoluto valore e a me piace come Locatelli interpreta il ruolo di mediano davanti alla difesa. Forse manca un terzo interprete più dotato tecnicamente per costituire un trio perfetto, all’altezza di una squadra da scudetto".