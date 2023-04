Sembra allontanarsi sempre di più la possibilità di vedere Kalidou Koulibaly con la maglia dell'Inter. Intervistato dal Times, infatti, il difensore senegalese ha assicurato di non voler lasciare il Chelsea a breve: "So di non essere ancora al 100%, ma penso che sto arrivando al mio livello - ha esordito -. Il Chelsea ha dimostrato fiducia decidendo di ingaggiarmi e io voglio ripagarli restando in questo club per tanti anni.