Intervistato dal quotidiano De Telegraaf, Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, svela di avere come obiettivo quello di riproporre con la maglia della Nazionale olandese le prestazioni eccellenti fornite sin qui in campionato: "Cerco il Koopmeiners dell'Atalanta. Ma non è così facile come si pensa, sottolinea. "Non funziona così. Alcune cose non ti è nemmeno permesso di fare le stesse, perché sono necessarie cose diverse". Koopmeiners fa altresì capire di non avere problemi a gestire la pressione, anzi: "Quell'adrenalina mi dà una carica super. Ho iniziato a giocare a calcio per poter un giorno giocare in stadi fantastici come San Siro, Olimpico o all'Allianz Stadium. Mi emoziona mostrare la versione migliore di me stesso".

Il 23enne è uno dei nomi caldi per il prossimo mercato estivo e lui stesso non sembra insensibile alle sirene: "Già l’anno scorso c’era stato un interesse concreto da parte del Napoli e i club alla fine hanno trattato tra loro senza risultati. Ho spiegato all'Atalanta che vorrei andare via a fine stagione, però deve esserci un'offerta veramente bella per farmi pensare di lasciare Bergamo. Io e la mia ragazza ci stiamo divertendo moltissimo in Italia. Ma posso sopportare la pioggia per giocare in Inghilterra. Spero che ci saranno grandi opzioni a cui posso pensare. E poi spero che l’Atalanta riceva una bella cifra per me, perché lì ho passato dei bellissimi momenti. Mentirei se dicessi di non aver sentito notizie circa il presunto interesse della Juventus e dei club di Premier League. Naturalmente leggo anch'io le notizie o me le faccio girare".