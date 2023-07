Dopo le parole di Simeone, anche il capitano dell'Atletico Madrid, Koke ha risposto sul furturo di Alvaro Morata, fortemente accostato all'Inter. "Sono giocatori importanti in tutto il mondo (dice a proposito di Alvaro e di Joao Felix, ndr). Sono giocatori professionisti e daranno tutto mentre sono qui. Sono dei professionisti, non sappiamo se continueranno, ma fino al giorno in cui saranno qui la prima cosa è avere rispetto per la società e per i compagni e dare tutto per la squadra" riporta Marca.