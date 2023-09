Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, ha ripensato alla partita della Nations League contro l'Italia della scorsa estate, riferendosi in particolare alla prova negativa di Donyell Malen che si è fatto sfuggire più volte il suo uomo, mettendo nei guai Denzel Dumfries. Koeman è rimasto deluso dal modo in cui l'interista ha affrontato la situazione. "Se fossi un terzino destro e la mia ala destra lasciasse scappare il suo uomo tre volte, allora direi sicuramente qualcosa al riguardo come terzino. Denzel Dumfries è stato un po' troppo gentile con Donyell Malen. E gliel'ho detto".