Klinsmann: “In estate parlai col Tottenham. Mi piacerebbe tornare ad allenare”

L'ex attaccante dell'Inter: "Forse un giorno tornerò agli Spurs, chi lo sa?"

Prima di scegliere Nuno Espirito Santo in estate, il Tottenham, nella persona del presidente Levy, ha avuto un colloquio anche con Jurgen Klinsmann per il ruolo di manager. A svelarlo è lo stesso tedesco, parlando in esclusiva a Fourfourtwo: "Avevano già in mente cose, pensieri e persone diverse, io ho rispettato questa scelta -. le parole dell'ex attaccante dell'Inter -. Ma almeno ho avuto un discorso iniziale, ho parlato con Daniel (Levy ndr), ha detto che volevano prendere una strada diversa. Gli ho detto: 'Incrocio le dita per te', come faccio sempre tra l'altro. Al Tottenham mi piacerebbe lavorare sempre, perché è il mio club, con cui ho condiviso tante emozioni; poi conosco tante persone che sono ancora lì. Sono ancora in contatto con Gary Mabbutt e altre persone del club, quindi chi lo sa? Forse un giorno. Mi piacerebbe tornare ad allenare un giorno, con le persone giuste al posto giusto e, si spera, al momento giusto. Ora lavoro qui negli Stati Uniti per ESPN ogni settimana e seguo tutto in Europa, tutte le competizioni".