Dure critiche verso l'Ajax arrivano dall'ex allenatore olandese Wim van Hanegem. Intervenuto nel corso del podcast Willem & Wessel, Van Hanegem ha lanciato bordate al direttore tecnico dei Lancieri Sven Mislintat: "Non si può essere esattamente contenti di quello che sta facendo l'Ajax. Quello che mi sorprende di più è che sia stato preso qualcuno che spende tanti soldi per giocatori che in realtà sono già nel club.

Sono sorpreso che nessuno all'Ajax dica: 'Fermiamo questa cosa'. Pensate davvero che giocatori come Davy Klaassen siano nettamente inferiori ai nuovi arrivati? Inoltre Klaassen ha anche un forte legame con l'Ajax", conclude van Hanegem riferendosi al giocatore arrivato all'Inter nelle ultime ore di mercato.