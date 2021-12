Kjaer e l’infortunio: “Il messaggio dell’Inter fa capire che siamo umani”

Il difensore danese parla anche del club nerazzurro nella chiacchierata con Milan TV

"Io sto bene, purtroppo ho avuto un infortunio grave. Servirà tempo e pazienza. Non sono una persona che scrive tanto sui social, vivo la mia vita con la mia famiglia ma ringrazio a tutti per i messaggi. Ho un obiettivo in testa che è tornare e lavorare". Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Simon Kjaer parla così del grave infortunio che lo terrà lontano dal campo fino al termine della stagione.

Il difensore danese del Milan si dice felice dei messaggi di sostegno arrivati, compreso quello dell'Inter: "Ho ricevuto tantissimi messaggi da gente che non conoscevo, è un orgoglio per me. Anche il messaggio dell'Inter fa vedere che siamo rivali ma quando succedono ste cose fa capire che siamo umani. Li ringrazio ma sanno che quando torno, contro di loro, non regalo niente".