La sfida tra Inter e Juventus quest'anno avrà un sapore speciale anche per la famiglia Thuram, con Marcus che avrà come avversario il fratello Khéphren. Il centrocampista bianconero segna nel calendario il 27 ottobre, quando a San Siro è in programma il Derby d'Italia: "Quando incontrerò mio fratello non andrò a dirgli niente. Voglio solo ridere con lui, guardarlo negli occhi e dopo giocare", le parole del classe 2001 ai microfoni di SportMediaset.