Franck Kessié all'Inter, nell'ambito di un'operazione clamorosa con il Barcellona che riceverebbe in cambio Marcelo Brozovic, è uno scenario lontano dalla realtà. Dopo la secca smentita arrivata nella giornata di ieri da Beppe Marotta, che al Mundo Deportivo ha spiegato che "Non c'è niente di niente" tra i due club, ora arriva anche quella dell'Ambition Group Sport Management, l'agenzia che cura gli interessi dell'ivoriano: "Troppe fake news. Sono un po'.... Tante!!", si legge sul profilo Instagram.