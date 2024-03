Lega Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) scendono ancora una volta in campo insieme con la campagna di sensibilizzazione "Keep Racism Out" per combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione, non solo nel mondo del calcio e dello sport, ma "Insieme. Ovunque". Con il messaggio "Keep Racism Out. Together. Everywhere", infatti, la campagna punta ad allargare i propri confini e a prendere una posizione forte contro il razzismo anche al di fuori del mondo calcistico. L'iniziativa sarà promossa su tutti i campi della Serie A Tim e sui canali social di Lega Serie A e dei venti Club in occasione della 29a e 30a Giornata di campionato, in concomitanza con la XX Settimana di Azione contro il razzismo (18-24 marzo 2024). In ogni stadio il podio portapallone, l'arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l'adesivo dell'iniziativa, inoltre i capitani indosseranno la fascia simbolo della giornata e sulla manica destra delle maglie da gioco di tutti i calciatori sarà applicata la patch "Keep Racism Out". Sui maxischermi sarà trasmesso lo spot in cui la maglia iconica della campagna viene passata da un testimonial all'altro, e poi indossata, ripetendo il messaggio "Keep Racism Out. Together. Everywhere", mentre lo speaker dello stadio leggera' un testo per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti. Nel pre e post gara, dirigenti, mister e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l'adesivo della campagna e tutti gli allenatori leggeranno un breve appello contro il razzismo al termine di ogni partita.

"Anche quest'anno rinnoviamo con forza il nostro impegno nella lotta al razzismo e a ogni forma di discriminazione dedicando due giornate di Campionato alla nostra campagna Keep Racism Out - ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A, Lorenzo Casini-. Tante iniziative sono in programma su tutti i campi di Serie A Tim e sui canali di comunicazione di Lega Serie A e dei Club per sensibilizzare i milioni di appassionati, in Italia e nel mondo, sull'importanza di eliminare il razzismo dagli stadi e dalle nostre vite. Tanto è stato fatto, ma tanto c'è ancora da fare. Saremo sempre schierati in prima linea per trasmettere, con la forza comunicativa del calcio, i valori dell'inclusione, del rispetto e dell'uguaglianza, principi fondamentali dello sport".